Турция объяснила, когда использует российские ЗРК С-400

В ответ на вопрос депутатов турецкого парламента глава Минобороны страны Хулуси Акар на слушаниях сообщил, когда будут использоваться купленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400.

По данным РИА «Новости», он добавил, что системы оборонного значения будут задействованы Турцией точно также, как другие страны НАТО используют собственные системы С-300.

«Разве произошла воздушная атака, при которой мы не использовали С-400? Эти комплексы будут задействованы в нужном месте и в нужное время», — заявил министр.

В середине осени стало известно, что Анкара начала разработку аналога С-400 «Триумф» с повышенной дальностью поражения. Об этом рассказал глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

На днях стало известно, что Индия получит первый дивизион ЗРК С-400 до конца текущего года. За пять полковых комплектов российской системы Дели и заплатит 5,43 миллиарда долларов.