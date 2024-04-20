Мир 20 апреля 2024, 05:03 США произвели свои первые 90 килограммов обогащенного урана Байден: США произвели первые 90 килограммов мощного обогащенного урана Freepik

Читать 360tv в

Соединенные Штаты самостоятельно произвели первые 90 килограммов обогащенного урана. Президент США Джо Байден сообщил, что до конца года объем производства планируют довести до одной тонны. Его процитировало РИА «Новости».

«Завод на юге Огайо уже произвел первые 200 фунтов (около 90 килограммов — прим. ред.) мощного обогащенного урана, первые произведенные в Америке, и предприятие работает над тем, чтобы до конца года произвести почти тонну», — заявил Байден.

Реклама

Американский президент отметил, что этого объема достаточно, чтобы обеспечить энергией сто тысяч домов в США. Производство обогащенного урана поможет освободиться от зависимости от импорта энергоносителей.

В феврале стало известно, что атомщики США начали готовиться к запрету импорта обогащенного урана из России. Они уже ищут подрядчиков, чтобы наладить внутренние поставки уранового топлива.