Мир 12 февраля 2024, 00:07 Атомщики США начали готовиться к запрету импорта обогащенного урана из России FT: в США ждут запрета на импорт обогащенного урана из России в 2024 году РИА «Новости»

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Представители атомной отрасли США готовятся к введению запрета на импорт обогащенного урана из России, который ожидают в 2024 году. Об этом написала газета Financial Times.

«Американская атомная отрасль ожидает, что запрет на импорт российского обогащенного урана будет введен в действие в этом году после того, как в декабре палата представителей проголосовала за эту меру двумя партиями», — написало издание.

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После согласования в обеих палатах конгресса законопроект попадет на подписание президенту. Отменить запрет возможно, если Штаты не найдут альтернативного источника урана для поддержания работы ядерных реакторов.

Атомщики в США уже ищут подрядчиков, чтобы наладить внутренние поставки уранового топлива. Министерство энергетики планирует выделить на контракты поставок 500 миллионов долларов.