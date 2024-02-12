12 февраля 2024, 00:07
Атомщики США начали готовиться к запрету импорта обогащенного урана из России
FT: в США ждут запрета на импорт обогащенного урана из России в 2024 году
Представители атомной отрасли США готовятся к введению запрета на импорт обогащенного урана из России, который ожидают в 2024 году. Об этом написала газета Financial Times.
«Американская атомная отрасль ожидает, что запрет на импорт российского обогащенного урана будет введен в действие в этом году после того, как в декабре палата представителей проголосовала за эту меру двумя партиями», — написало издание.
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После согласования в обеих палатах конгресса законопроект попадет на подписание президенту. Отменить запрет возможно, если Штаты не найдут альтернативного источника урана для поддержания работы ядерных реакторов.
Атомщики в США уже ищут подрядчиков, чтобы наладить внутренние поставки уранового топлива. Министерство энергетики планирует выделить на контракты поставок 500 миллионов долларов.
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