Эксклюзив 17 февраля 2023, 16:26 США продолжат наращивать связи с Тайванем из-за «китайской угрозы» Аналитик Колчин: Тайвань нужен США для расширения влияния в регионе Unsplash

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США опасаются роста влияния Китая и готовы сделать все, чтобы не дать Пекину вернуть контроль над Тайванем. Об этом свидетельствует намерение куратора Пентагона по делам Китая Майкла Чейза посетить остров в ближайшие дни, отметил в беседе с «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

«Соединенные Штаты в последний год значительно усилили свое дипломатическое присутствие на Тайване, оборонный бюджет на 2023 год также предполагает выделение мятежному острову дополнительных средств», — напомнил эксперт.

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По мнению Колчина, администрация президента США Джо Байдена, по всей видимости, планирует значительно расширить американскую военную инфраструктуру в регионе Юго-Восточной Азии и создать линию предполагаемой обороны от попыток Китая вернуть контроль над островом.

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«В этой связи уже было проведено несколько встреч на уровне представителей госструктур. В данном случае усиление взаимодействия именно на уровне военных ведомств только подтверждают эту тенденцию», — констатировал собеседник «360».

Колчин выразил уверенность, что такой тренд в отношениях США и Тайваня будет наблюдаться в ближайшие годы.

О планах Чейза посетить Тайвань, сообщила ранее Financial Times. Издание обратило внимание, что поездку организуют во время очередного обострения между странами. На этот раз причиной стал сбитый китайский воздушный аэростат.

По данным FT, поездка Чейза станет первым визитом высокопоставленного сотрудника на остров начиная с 2019 года. В Пентагоне при этом никаких комментариев по этому поводу давать не стали.