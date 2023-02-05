Мир 05 февраля 2023, 21:42 (обновлено: 05 февраля 2023, 23:54) США разыграли спектакль с воздушным шаром. Лопнет ли вслед за ним терпение Китая Историк Рогулев: отношениям США и Китая будет трудно улучшиться, дело не только в шаре U.S. Department of Defense

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Китайский воздушный шар, прилетевший на территорию США, на целую неделю перетянул на себя внимание мировой общественности. Американцы долго думали, что с ним делать, и в итоге все-таки решили сбить. Китай выразил протест, назвал происходящее «шумихой» и предупредил, что в случае чего имеет право на ответные меры. Если отношения стран-конкурентов и без того были натянутыми, то после спектакля с шаром говорить о каком-то возможном улучшении тем более не приходится.

Хроника недельного полета

Шар залетел в воздушное пространство США 28 января и за семь дней успел пересечь страну по диагонали. Пока он парил, в Белом доме решали, как поступать с аэростатом.

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Президент Джо Байден сначала хотел сразу его сбить, но военные отговорили политика делать это из соображений безопасности: обломки объекта могли представлять опасность при падении с большой высоты. По данным CNN, власти в итоге решили дождаться, пока аэростат окажется над водой, чтобы не рисковать:

К 5 февраля шар успел долететь до Южной Каролины. В середине дня его сбили: ракету по аэростату выпустил истребитель F-22. Обломки в море начали собирать несколько кораблей. Фрагменты отправят на изучение, чтобы проанализировать технологию и особенности конструкции.

В Республиканской партии действиями Байдена все равно остались недовольны, отметило агентство Associated Press. Сенатор Том Тиллис назвал произошедшее «неловким эпизодом» и заявил, что теперь от администрации президента ждут объяснений о принятии решений. А сенатор Роджер Уикер указал, что китайскому шару позволили путешествовать по всей континентальной части США, что является катастрофическим проявлением слабости Белого дома.

В КНР еще до того, как американские военные сбили шар, объясняли: аэростат представляет собой метеорологический зонд, который попал в воздушное пространство случайно — из-за порывов сильного ветра.

Однако в Пентагоне после проведения операции по ликвидации объекта заявили, что Китай использовал аппарат для наблюдения за стратегическими объектами. КНР выразила протест против действий Соединенных Штатов, назвала уничтожение аппарата «очевидной чрезмерной реакцией» и предупредила, что оставляет за собой право на любой необходимый ответ.

Фундамент «новых отношений» разрушен

Когда воздушный шар еще дрейфовал над США, Госдеп решил отменить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Китай. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта доктор исторических наук Юрий Рогулев напомнил «360», что об этом объявили 3 февраля, назвав присутствие аэростата в американском воздушном пространстве «отчетливым нарушением суверенитета и международного права».

«Отношения [Китая и США] уже изменились, визит Блинкена отменили. Причем он сказал, что ехал туда с какой целью — фундамент создавать для улучшения отношений. И что Китай этим актом тот самый фундамент разрушил. Так что мы можем констатировать, что отношения ухудшились», — подчеркнул специалист.

Рогулев обратил внимание, что аргумент о том, что шар не сбили сразу из соображений безопасности, мягко говоря, не слишком существенный. Аэростат летел над Монтаной, это северный штат, там очень небольшая плотность населения, масса лесов, поэтому, вероятно, дело было в другом.

«Наверное, [медлили потому, что] хотели выяснить ситуацию. Пока дожидались, он достиг Южной Каролины. То есть пересек по диагонали Соединенные Штаты: с северо-запада на юго-восток. Вот и довели», — добавил Рогулев.

Эксперт заметил, что ситуация, конечно, повлияла на диалог двух стран, но нужно понимать — их отношения портятся не только из-за шара. Процесс идет уже довольно давно.

Их отношениям будет трудно улучшиться, потому что Китай представляет прямую конкуренцию для США в экономическом, торговом, внешнеполитическом плане. И в этом смысле, конечно, что бы США ни делали, они так или иначе будут все время наталкиваться на Китай. Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта

Во-вторых, есть проблема Тайваня. Хотя США официально признают политику единого Китая и принадлежность Тайваня к КНР, тем не менее поддерживают отношения с Тайванем — оказывает ему политическую, моральную, финансовую и военную помощь, напомнил Рогулев.

Если вернуться к аэростату, то у сторон прямо противоположные оценки, добавил эксперт. Китай говорит, что это метеорологический исследовательский зонд, а американцы утверждают, что якобы разведывательная акция и сознательное нарушение воздушного пространства Соединенных Штатов.

«Хотя какое это может быть сознательное нарушение, когда аэростат летит в результате перемещения воздушных масс. [Другое дело,] если бы его специально направили и управляли им. А так его занесло каким-то вихрем на территорию США. Так что дело темное», — заметил он.

Политолог и публицист Леонид Крутаков обратил внимание, что Китай, после того как шар все-таки сбили, предупредил о своем праве на любой необходимый ответ. Для китайской политической культуры это очень громкое заявление, подчеркнул он.

Правда, что именно под этим подразумевает КНР, однозначно сказать сложно: все-таки Китай — загадочная страна в этом смысле, добавил эксперт. Точно можно сказать только одно — улучшению отношений инцидент не поможет.

«О восстановлении отношений Китая и США уже давно говорить невозможно, конечно, это эскалация», — подчеркнул Крутаков.

По его мнению, ситуацию с китайским шаром можно сравнить с аналогом полета Матиаса Руста, только разыгранным в обратную сторону. Если в случае с немецким летчиком это была демонстрация слабости ПВО, то в случае с аэростатом США все преподают как агрессивные устремления Китая. И разыграли вокруг этого целый спектакль.