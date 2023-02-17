Мир 17 февраля 2023, 09:11 Представитель Пентагона по делам Китая посетит Тайвань в ближайшее время FT: куратор Пентагона по делам Китая собрался посетить Тайвань Unsplash

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Заместитель помощника Пентагона по делам Китая Майкл Чейз в посетит Тайвань в скором времени, сообщила Financial Times. Поездку организуют на фоне обострения отношений США и КНР из-за сбитого воздушного шара.

По данным FT, сейчас Чейз находится в Монголии, на Тайвань он отправится в ближайшие дни. Издание отметило, что эта поездка станет первым визитом сотрудника Пентагона с 2019 года.

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При этом в ведомстве не стали давать комментарии по этому поводу, но напомнили, что Штаты поддерживают Тайвань.

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В начале этого года генерал ВВС США Майк Минихан заявлял о необходимости создать войсковую группу, которая будет способна сражаться в Тайваньском регионе.

По его оценке, столкновение США с Китаем вполне вероятно к 2025 году. После этих высказываний в Пентагоне поспешили уточнить, что мнение Минихана не отражает официальную точку зрения.