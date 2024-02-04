Мир 04 февраля 2024, 04:04 США продолжат конфликт с Россией после краха Украины Профессор Миршаймер: США используют Арктику для конфликта с РФ после Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американские власти не смогут смириться с победой России на Украине, поэтому предпримут любые попытки подорвать российское влияние в других регионах. Таким мнением профессор Чикагского университета Джон Миршаймер поделился на YouTube-канале Duran.

«Американцы не смогут прикинуться мертвыми после победы России на Украине. Они пойдут на многое, чтобы ее подорвать», — сказал он.

Реклама

Миршаймер перечислил районы, где Соединенные Штаты могут организовать эскалацию конфликта с Россией. По словам профессора, для очередной провокации подойдет Арктика, Черном море и Молдавия. Кроме того, Белый дом может провести «цветную революцию» в Белоруссии.

«Не будет конца неприятностям на Украине и в Восточной Европе», — резюмировал эксперт.

В НАТО ранее предположили, окно для переговоров России и Украины откроют к концу года после выборов президента США. Эстонский генерал Вейко-Велло Пальм заявил, что большинство стран — членов НАТО не готовы к прямому вооруженному конфликту с Россией.