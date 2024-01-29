29 января 2024, 14:58
Странам НАТО указали на неготовность к конфликту с Россией
Эстонский генерал Пальм: армии многих стран НАТО не готовы воевать с Россией
Многие из стран — членов НАТО не готовы к прямому вооруженному конфликту с Россией. Об этом газете The New York Times сообщил эстонский генерал Вейко-Велло Пальм.
По его словам, последние несколько лет хорошо продемонстрировали, что страны альянса не готовы к полномасштабным военным операциям.
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«Если сказать на простом человеческом языке, то очень многие из стран НАТО просто не готовы к конфликту с Россией», — сказал Пальм.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что у России нет планов на кого-то нападать, а все утверждения об обратном являются чушью. Министр подчеркивал, что в этом отсутствует экономическая, политическая и военная целесообразность.
Французский историк Эммануэль Тодд также отмечал, что Россия не намерена совершать атаки на западные страны, потому что ее национальная доктрина нацелена исключительно на самооборону.
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