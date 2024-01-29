Мир 29 января 2024, 14:58 Странам НАТО указали на неготовность к конфликту с Россией Эстонский генерал Пальм: армии многих стран НАТО не готовы воевать с Россией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Многие из стран — членов НАТО не готовы к прямому вооруженному конфликту с Россией. Об этом газете The New York Times сообщил эстонский генерал Вейко-Велло Пальм.

По его словам, последние несколько лет хорошо продемонстрировали, что страны альянса не готовы к полномасштабным военным операциям.

Реклама

«Если сказать на простом человеческом языке, то очень многие из стран НАТО просто не готовы к конфликту с Россией», — сказал Пальм.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что у России нет планов на кого-то нападать, а все утверждения об обратном являются чушью. Министр подчеркивал, что в этом отсутствует экономическая, политическая и военная целесообразность.

Французский историк Эммануэль Тодд также отмечал, что Россия не намерена совершать атаки на западные страны, потому что ее национальная доктрина нацелена исключительно на самооборону.