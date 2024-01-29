Мир 29 января 2024, 00:16 Вероятную дату переговоров России и Украины назвали в НАТО Ставридис: переговоры между Россией и Украиной начнутся после выборов в США Pixabay

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Окно для переговоров России и Украины откроется после выборов президента США, ближе к концу года. Такое мнение высказал бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, его слова привела газета The Hill.

«Я считаю, что ближе к концу года, вероятно, после проведения американских выборов [президента] перед нами откроется окно для проведения переговоров», — заявил Ставридис.

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Конфликт между Россией и Украиной завершится «по сценарию Корейской войны», считает отставной военный. Скорее всего, Россия сохранит контроль над частью Украины и Крымом. Ставридис также спрогнозировал вступление Украины в НАТО, контуры соглашения в текущем году станут более отчетливыми.

Украинцам предложили отдать часть территорий России, раз они не хотят сражаться на поле боя. Украинскую армию назвали «в значительной степени мертвой», а финансирование Украины признали авантюрой.