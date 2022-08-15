США призвали Россию «конструктивно взаимодействовать» по вопросу обмена заключенными

США призывают Россию «конструктивно взаимодействовать» по вопросу о возможном обмене заключенными. Об этом сообщил американский Госдеп.

Об этом сообщил ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне заявила о том, что Россия готова к профессиональному разговору и конкретным действиям по обмену заключенными с США.

Таким образом, Захарова ответила на вопрос о шансах обмена до конца года россиянина Виктора Бута, который заключен в американской тюрьме. Официальный представитель МИД РФ уточнила, что «эта работа делается не у микрофонов», также Захарова риторически спросила, готова ли к подобному другая сторона.

В вопросе обмена Бута Россия и США продолжают вести «тихую дипломатию», до этого отмечал директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев. По его словам, такой сценарий должен принести плоды, если, конечно, в Вашингтоне будут строго ему следовать, не скатываясь к пропаганде.

США заявили о возможности переговоров по обмену Виктора Бута на американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Бут в 2012 году получил в Штатах 25 лет заключения за намерение незаконной торговли оружием и поддержку терроризма. Пол Уилан в РФ приговорен к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, баскетболистка Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков получила девять лет колонии.