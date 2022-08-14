Россия объявила о готовности обменяться заключенными с США

Россия готова к профессиональному разговору и конкретным действиям по обмену заключенными с Соединенными Штатами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова посетила программу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Я еще раз хочу подчеркнуть: российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям на этот счет. Но только профессионально», — сказала она.

Таким образом официальный представитель МИД РФ ответила на вопрос о шансах обмена заключенного в США россиянина Виктора Бута до конца года. Она уточнила, что «эта работа делается не у микрофонов», и риторически спросила, готова ли к подобному другая сторона.

Ранее директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел России Александр Дарчиев заявил, что Россия и США продолжают вести «тихую дипломатию» в вопросе обмена россиянина, отбывающего срок в США, Виктора Бута. Он надеется на то, что США продолжат обсуждение этого вопроса с Россией.