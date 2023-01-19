Мир 19 января 2023, 01:56 Власти США заявили о готовности помочь Украине в нападении на Крым NYT: США готовы нанести удар по Крыму вместе с Украиной РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден после затяжных обсуждений с властями Украины пришел к выводу, что им может понадобиться сила для нанесения удара по Крыму. Об этом сообщил The New York Times.

По данным анонимных источников из числа официальных лиц Соединенных Штатов, американский лидер может согласиться на такой шаг, даже с учетом риска эскалации конфликта.

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«Администрация Байдена пришла к выводу, что, если украинские военные смогут показать России, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позицию Киева на любых переговорах», — написали журналисты.

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Также сообщается, что в Белом доме уже не так опасаются применения российской стороной тактического ядерного оружия.

«Сейчас администрация Байдена думает над одним из своих самых смелых шагов — оказать помощь Украине в нападении на Крым», — говорится в статье.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее указал на неприемлемость требований России к Украине о признании новых территориальных реалий. По его словам, озвученные условия якобы тормозят начало переговоров.