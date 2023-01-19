Мир 19 января 2023, 08:38 Посол Антонов ответил на угрозы ударов западным оружием по Крыму Посол Антонов предупредил, что Россия уничтожит любое западное оружие на Украине РИА «Новости»

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ВС РФ уничтожат любые виды вооружения, которые Запад направит для украинских войск, предупредил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так дипломат отреагировал на высказывания представителя Госдепа Неда Прайса о том, что у ВСУ есть фактическая возможность с помощью американского оружия наносить удары по Крыму.

«Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами ни поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас», — сказал Антонов.

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Посол добавил, что продолжение поставок вооружения для ВСУ со стороны США и других стран НАТО обернется только ростом жертв среди мирного населения, затянет конфликт и создаст дополнительные трудности в бывшей республике СССР.

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«Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что „Крым — это Украина“, <…> подталкивает власти Украины к совершению террористических актов в России», — заметил он.

По его словам, из-за подобных ремарок из США украинское правительство в очередной раз ощутит полную вседозволенность. Риски эскалации конфликта только усилятся, добавил дипломат.

Он обратил внимание на заявление президента РФ Владимира Путина, который ранее напомнил, что победить Россию невозможно.

«Победа будет за нами», — заключил Антонов.