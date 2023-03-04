Мир 04 марта 2023, 00:18 США призвали Китай оказать военную поддержку Украине Кирби: Китай должен помочь Украине в военном плане РИА «Новости»

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Соединенные Штаты хотели бы видеть со стороны Китая желание помочь Украине в плане «самообороны». Об этом координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил в интервью телеканалу CNN.

«Мы бы хотели, чтобы КНР не предпринимал ничего для помощи России <…>. На самом деле, мы были бы счастливы видеть со стороны Китая шаги для помощи Украине с точки зрения их самообороны», — сказал он.

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Кирби снова обратился к китайским властям с предостережением отказаться от «военной помощи России». По американским данным, «такого решения в Китае не принимали», резюмировал он.

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Власти США не видели признаков, которые бы позволили указывать на передачу Китаем летального оружия России, сообщила ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что любой шаг КНР в сторону России осложняет его отношения со странами Европы.

Евросоюз готов ввести санкции против КНР, если подтвердятся поставки страной оружия России. Власти США заявили, что китайские компании, которые поддержат действия России на Украине, ждут серьезные проблемы во внешней торговле.