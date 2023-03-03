Мир 03 марта 2023, 21:23 ЕС введет санкции против Китая при подтверждении поставок оружия России — СМИ Reuters: Евросоюз введет санкции против Китая при подтверждении поставок оружия России РИА «Новости»

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Евросоюз намерен ввести санкции против КНР, если получит подтверждение поставок страной оружия России. Об этом сообщило агентство Reuters. В материале авторы сослались на источник в институтах ЕС.

«Это будет последней красной линией, если Китай начнет поставлять оружие России. ЕС ответит санкциями», — привели в статье слова неназванного чиновника.

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О возможных поставках китайского оружия в Россию еще в феврале заявлял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, такое поведение не может не вызывать беспокойство со стороны Североатлантического альянса.

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Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И задал главе евродипломатии Жозепу Боррелю неудобный вопрос по ситуации на Украине. Ван И пояснил, что Китай не дает оружия стране, которая находится в состоянии боевых действий. И также поинтересовался, почему Борреля так беспокоит тема поставок вооружений российской стороне, если ЕС сам передает боеприпасы киевскому режиму.

Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявлял, что китайские компании, которые поддержат действия России на Украине, столкнутся с серьезными проблемами во внешней торговле. Блинкен отмечал, что в этом случае сложности у Китая начнутся не только с США, но и с другими странами.

Американский госсекретарь подчеркивал, что власти КНР уже получили предупреждение от руководства Соединенных Штатов о недопустимости поставок оружия России.