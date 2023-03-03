Мир 03 марта 2023, 23:24 Вашингтон признал, что не фиксировал передачи Китаем оружия России Белый дом: США не наблюдают признаков передачи Китаем летального вооружения России РИА «Новости»

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Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не видели признаков, которые бы позволяли указывать на передачу Китаем летального оружия России. Об этом пресс-секретарь Джо Байдена объявила на брифинге, сообщил ТАСС.

«Президент США [Джо Байден] постоянно на связи с нашими союзниками. Мы неоднократно заявляли, что не видели пока, чтобы Китай предпринимал что-либо касательно [поставок] летальных вооружений [России]», — отметила официальный представитель администрации американского лидера.

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Жан-Пьер добавила, что украинский конфликт поставил Китай перед сложным выбором. Каждый шаг КНР в сторону России осложняет его отношения с европейскими странами.

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«Госсекретарь США Энтони Блинкен встречался с [главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, членом Политбюро] Ван И недавно в Мюнхене. <…> Но опять же мы не видели таких действий (поставок оружия — прим. ред.) со стороны Китая», — разъяснила пресс-секретарь Байдена.

Евросоюз намерен ввести санкции против КНР, если получит подтверждение поставок страной оружия России. Блинкен заявлял, что китайские компании, которые поддержат действия России на Украине, столкнутся с серьезными проблемами во внешней торговле.