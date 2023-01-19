Мир 19 января 2023, 22:38 США признались в стараниях оперативно удовлетворять потребности Украины в оружии Белый дом: США работают, чтобы оперативно удовлетворять потребности Украины в оружии РИА «Новости»

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Соединенные Штаты работают вместе с союзниками, чтобы оперативно удовлетворять меняющиеся потребности Украины в плане вооружения. Об этом сообщила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон на брифинге для журналистов 19 января. Ее процитировал ТАСС.

«Эти потребности (Украины в оружии — прим. ред.) меняются с течением конфликта <…>, и мы делаем так, чтобы продолжать помогать им удовлетворять текущие потребности», — сказала Далтон.

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Так он прокомментировала высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга. Ранее тот заявил о «ключевом моменте украинского кризиса» и подчеркнул, что от военных поставок альянса «зависят перспективы мирного решения конфликта».

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Глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр заявил, что представители Вооруженных силы Украины выполнят поставленные задачи, если им передадут танки.

По данным агентства Reuters, Пентагон пытается уговорить министерство обороны Германии передать танки Leopard немецкого производства представителям киевского режима.