Мир 19 января 2023, 20:03 Передачу танков Украине поддержали в военном комитете НАТО Глава военного комитета НАТО Бауэр призвал страны — участницы передать Украине танки Defense.gov

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Украинские военные смогут решить поставленные задачи, если получат в свое распоряжение танки. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Он подчеркнул, что во время ведения военных действий необходимы любые виды оружия.

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«Украине нужны танки для решения поставленных задач, любое оружие на войне полезно», — заявил Бауэр.

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Командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи добавил, что речь может идти не только о боевых машинах западного производства, потому что в общей системе важно соблюдать баланс, а не останавливаться на одном виде вооружений.

Германия так официально и не подтвердила решение о поставках на Украину танков Leopard. Источники агентства Reuters сообщили, что этот вопрос поднял глава Пентагона Ллойд Остин на переговорах с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Собеседники пояснили, что глава американского военного ведомства уговаривал коллегу разрешить другим странам, которые получили танки Leopard, передать их Украине. С таким желанием уже выступила Польша. Но без разрешения страны производителя передача военных машин государству, которое не входит в состав Евросоюза, невозможно.