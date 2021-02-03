США приостановили вывод войск из Европы

Новая американская администрация приостановила решение, которое было принято в 2020 году. Оно касалось вывода основной части военных США из Германии.

Об этом сообщил RT с ссылкой на главу Европейского командования ВС США Тодда Уолтерса. Предварительно запланированный вывод американских военных из ФРГ, «осуществляющийся в рамках предыдущих инициатив, был заморожен».

Также Уолтерс объяснил, что глава Пентагона Ллойд Остин «находится в процессе весьма тщательного пересмотра» данного решения, принятого прежней администрацией Соединенных Штатов.

Ранее в Пентагоне заявили, что новое руководство Минобороны США планирует дать свою оценку решению администрации Дональда Трампа о сокращении американского военного присутствия в Германии.

Эксперты RT связывают подобную ревизию с намерением Джо Байдена вернуть Соединенные Штаты к внешнеполитическому курсу времен Барака Обамы. Аналитики ожидают, что 46-й глава Белого дома будет активно использовать американское военное присутствие как инструмент давления на другие государства.