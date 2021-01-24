США готовы оборонять японские острова Сенкаку, оспариваемые Китаем. Об этом министру обороны Японии Нобуо Киси заявил новый глава Пентагона Ллойд Остин.

«Министр обороны Остин подтвердил, что пятая статья Договора США и Японии о безопасности включает острова Сенкаку и что США выступают против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море», — сказано в сообщении Пентагона.

Во время обсуждения вопросов Остин подтвердил приверженность США альянсу с Японией. Он подчеркнул важность союза для мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, стороны обсудили продолжение совместной работы по вопросам КНДР. В частности речь идет о полной ликвидации оружия массового уничтожения и баллистических ракет всех типов дальности полета.

Японский коллега поздравил Остина с новой должностью. Они договорились встретиться лично «как можно скорее с учетом ситуации с распространением коронавируса».

Согласно упомянутой статье договора, США и Япония должны вместе защититься в случае вооруженной угрозы одной из стран. Территориальный спор из-за островов Сенкаку продолжается между Японией и Китаем с конца 1960-х годов. Сейчас территория находится под административным контролем первой страны.