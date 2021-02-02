Псаки оценила блокировку Трампа в Twitter

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос о том, как новый президент США Джо Байден относится к блокировке своего предшественника Дональда Трампа в социальных сетях. По ее словам, это было решение компании Twitter, но в Белом доме по твитам Трампа не скучают.

Действующий американский лидер США, по словам Псаки, идейно противостоит разжиганию ненависти в социальных сетях. Представитель Белого дома также обозначила, что бывшего главы государства не то чтобы не хватает в Сети.

«Не могу сказать, что нам его не хватает в Twitter», — сказала Псаки на брифинге для прессы. Ее слова приводит РИА «Новости».

На прошлой неделе Псаки заявила, что президент США Джо Байден никогда не сдерживал себя в том, что касается опасений Штатов относительно действий России. Байден преследовал четкие цели, которые он хотел передать в ходе беседы с российским президентом Владимиром Путиным, заявила Псаки на брифинге для журналистов.