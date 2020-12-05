США прекратили пять программ культурного обмена с Китаем из-за пропаганды

В субботу государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что пять программ культурного обмена с Китаем прекращены. Причиной стала пропаганда, которую якобы использовал Пекин в своих целях.

«Сегодня госдепартамент прекратил пять программ, проводившихся под видом „культурного обмена“ с КНР», — передает ТАСС сообщение Помпео.

Госсекретарь также уточнил, что эти программы позволяют госслужащим США ездить за рубеж на иностранные деньги.

Сегодня стало известно, что Пентагон выведет почти всю группировку из Сомали к 2021 году. Но некоторые военные там останутся для проведения операций против экстремистов. Остальные будут переброшены за пределы Восточной Африки.

При этом в ведомстве отметили, что вывод военных не означает, что политика в регионе как-то изменится. О своем намерении вывести солдат Трамп говорил еще в октябре. По предварительной информации, в Сомали находятся 700 американских военных.

Также в субботу Дональд Трамп подписал антидопинговый «акт Родченкова», позволяющий американским властям заводить уголовные дела на иностранцев.