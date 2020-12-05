Трамп подписал «акт Родченкова» о преследовании иностранцев за допинг

Документ дает возможность преследовать иностранцев, «причастных к международному сговору с целью допингового мошенничества» — то есть уличенных в употреблении или распространении допинга на соревнованиях, в которых участвовали граждане США.

«Акт Родченкова» позволит американским спортсменам и федерациям требовать возмещения ущерба от такого сговора.

Закон был назван по имени бывшего директора московского Антидопингового центра Григория Родченкова, уехавшего в США в 2015 году. Родченков обвинил российские спортивные власти в подмене допинг-проб спортсменов и других нарушениях антидопинговых правил. Он стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). После расследования WADA в 2016 году российских легкоатлетов отстранили от Олимпиады в Рио-де-Жанейро. На зимних Играх 2018 года сборная страны выступала под олимпийским флагом.