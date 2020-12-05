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    05 декабря 2020, 03:57

    Трамп подписал «акт Родченкова» о преследовании иностранцев за допинг

    Кирилл Фролов

    Президент США Дональд Трамп подписал антидопинговый «акт Родченкова», позволяющий американским властям заводить уголовные дела на иностранцев. Об этом сообщил Белый дом.
    Трамп подписал «акт Родченкова» о преследовании иностранцев за допинг

    Документ дает возможность преследовать иностранцев, «причастных к международному сговору с целью допингового мошенничества» — то есть уличенных в употреблении или распространении допинга на соревнованиях, в которых участвовали граждане США.

    «Акт Родченкова» позволит американским спортсменам и федерациям требовать возмещения ущерба от такого сговора.

    Закон был назван по имени бывшего директора московского Антидопингового центра Григория Родченкова, уехавшего в США в 2015 году. Родченков обвинил российские спортивные власти в подмене допинг-проб спортсменов и других нарушениях антидопинговых правил. Он стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). После расследования WADA в 2016 году российских легкоатлетов отстранили от Олимпиады в Рио-де-Жанейро. На зимних Играх 2018 года сборная страны выступала под олимпийским флагом.