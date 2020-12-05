Пентагон выведет почти всю группировку из Сомали к 2021 году

Американские военные покинут Сомали. В стране останется лишь небольшая часть группировки, сказано в сообщении Пентагона.

«Президент США отдал приказ министерству обороны и Африканскому командованию Соединенных Штатов вывести большую часть личного состава и имущества из Сомали к началу 2021 года», — говорится в пресс-релизе.

В результате часть группировки могут перебросить за пределы Восточной Африки. Оставшиеся силы будут перебазированы в соседние с Сомали страны для проведения военных операций против экстремистов, добавили в ведомстве.

В Пентагоне подчеркнули, что «США не уходят и не покидают Африку». А вывод военных не свидетельствует об изменении политики в регионе.

По данным The Wall Street Journal, в Сомали расквартированы около 700 американских военных. Часть из них планируют перебросить на базы в Кении и Джибути.

О том что президент Дональд Трамп планирует вывести войска из Сомали, стало известно в октябре. Тогда в Белом доме, по данным Bloomberg, посчитали, что в результате местные власти не смогут удержать ситуацию под контролем.

В Сомали действует террористическая группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в России). США готовят сомалийских военных для борьбы с ней.