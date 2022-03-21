США предупредили Китай о последствиях в случае поддержки России

Власти США предупредили Китай о возможных последствиях в случае поддержки России. Об этом заявил заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.

Он подчеркнул, что США «предельно четко» заявили Китаю о своем отношении к любой поддержке и любой помощи, которую он может оказать России для обхода введенных санкций.

«Мы также четко дали понять, какими будут последствия», — сказал Сингх в интервью телеканалу CBS.

Во время разговора журналисты попросили помощника Байдена уточнить, о каких именно последствиях для Китая идет речь. На это Сингх ответил, что информация останется на конфиденциальном уровне.

Ранее представитель Белого дома заявлял, что власти США даже близко не обсуждают условия отмены антироссийских санкций. Наоборот, американская сторона готова расширить список ограничительных мер. По словам Сингха, из-за введенных Западом санкций российская экономика сократится в два раза.

Сейчас Россия продолжает вести переговоры с Украиной. Как сообщил советник главы офиса президента и член украинской делегации Михаил Подоляк, очередной раунд обсуждения вопросов пройдет утром 21 марта.