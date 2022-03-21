Белый дом оценил вероятность отмены санкций против России

Американские власти не намерены отменять антироссийские санкции. Наоборот, они готовы расширить список ограничительных мер. Об этом заявил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

«Мы можем расширить наши санкции. Принять [дополнительные ограничительные] меры, ввести санкции, которые мы уже применяли, [но] применить их в отношении большего количества целей. <…> Больше банков, больше секторов, которых мы еще не касались», — ответил Сингх на вопрос журналиста CBS о том, какие санкции США могут еще ввести против России.

По его словам, ограничительные меры могут затронуть стратегически важные направления экономики России. Он уточнил, что в основном говорит о нефти и газе, но могут пострадать и другие сектора.

«Я не хочу их конкретизировать, но думаю, что [президент Владимир] Путин знает, о чем речь», — заявил Сингх.

Также замдиректора совета спросили, на каких условиях США готовы отменить антироссийские санкции. На это Сингх ответил, что об этом даже близко речи не идет. При этом он подчеркнул, что из-за ограничительных мер Запада российская экономика сократится в два раза.