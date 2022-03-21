Россия и Украина продолжат переговоры утром 21 марта

Россия и Украина проведут очередной раунд переговоров утром 21 марта. Об этом сообщил советник главы офиса президента и член украинской делегации Михаил Подоляк.

«Да, конечно. Завтра (21 марта — прим. ред.) утром. Следующий раунд», — сказал Подоляк украинскому изданию «Страна».

Он добавил, что до этого рабочие группы вели крайне интенсивную работы.

Ранее советник офиса президента Украины заявлял, что переговоры с Россией могут продлиться еще несколько недель. При этом он допустил, что обсуждение вопросов может занять и большее количество времени.

Первый раунд российско-украинских переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Тогда стороны обсуждали различные темы в течение более пяти часов. Следующие два раунда переговоров тоже прошли в очном формате в Белоруссии.

Сейчас делегации продолжают встречи в онлайн-режиме. Они устраивают переговоры ежедневно. Как заявил помощник президента России Владимир Мединский, делегация Украины согласна принять нейтральный статус, но за это просит дополнительные гарантии безопасности.