Мир 03 февраля 2023, 08:38 США предрекли смену тактики российской армии в зоне СВО из-за ракет GLSDB Reuters: эксперты сообщили о возможной смене тактики России из-за поставок Украине GLSDB Defense.gov

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Возможные поставки Украине самонаводящихся ракет GLSDB, дальность которых превышает 150 километров, могут изменить тактику российских военных в зоне спецоперации. Такое заявление сделали военные эксперты Reuters.

Как считает эксперт по вооружению и безопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Том Карако, GLSDB заставит гадать российских военных, что предпримут ВСУ.

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Украинский военный эксперт Александр Мусиенко выразил мнение, что с появлением самонаводящихся ракет российской армии придется адаптироваться и убрать военные объекты дальше от линии фронта.

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США планируют выделить властям Украины 2,2 миллиарда долларов. ВСУ собираются впервые снабдить бомбами малого диаметра GLSDB.

Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал Западу не обстреливать Россию дальнобойными ракетами.