Мир 02 февраля 2023, 20:55 Украина пообещала Западу не обстреливать Россию дальнобойными ракетами Министр обороны Украины Резников: ВСУ не будут наносить удары по РФ дальнобойными ракетами Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские власти готовы предоставить гарантии западным партнерам, что не будут наносить удары по регионам России в случае поставки дальнобойных ракет. С таким заявлением в ходе заседания Европейской комиссии выступил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. У нас достаточно целей на временно оккупированной территории страны», — процитировало главу ведомства украинское издание «Укринформ».

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Резников также напомнил, что киевский режим продолжит добиваться получения у стран Запада дальнобойных ракет с радиусом действия до 300 километров.

США планируют выделить Украине очередной пакет военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Ожидается, что ВСУ впервые получат снаряды большей дальности. Как сообщало агентство Reuters, речь идет о запускаемых с земли бомбах малого диаметра GLSDB дальностью около 150 километров.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ВСУ получат на вооружение до 140 танков. По его словам, Украине передадут танки Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams.