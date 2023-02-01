Важное 01 февраля 2023, 01:28 США впервые передадут Украине ракеты большей дальности — СМИ Reuters: США впервые включат ракеты большей дальности в пакет военной помощи для Украины Unsplash

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США выделят 2,2 миллиарда долларов на предоставление очередного пакета военной помощи Украине. Они впервые отправят ВСУ ракеты большей дальности, написало агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников.

«Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов, который, как ожидается, впервые будет включать ракеты большей дальности», — заявили журналисты.

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Вместе с ракетами украинскому руководству передадут боеприпасы и некоторые виды оружия. При этом собеседники агентства не уточнили, какие именно ракеты поставят на Украину.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские войска получат на вооружение до 140 танков. Технику западного образца предоставят в рамках первой волны военной помощи. Украина получит танки Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams. Еще власти страны рассчитывают на боевые Leclerc.

Как заявила пресс-служба Транспортного командования ВС США, на Украину отправили первую партию боевых машин пехоты Bradley. Судно норвежско-шведской компании Wallenius Wilhelmsen доставит 60 единиц техники.