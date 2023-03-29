Мир 29 марта 2023, 15:37 Глава Минобороны Украины раскрыл планы ВСУ по контрнаступлению Глава Минобороны Украины Резников: Leopard задействуют в контрнаступлении в апреле-мае Ministry of Defense of Ukraine

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Вооруженные силы Украины планируют пойти в контрнаступление в течение апреля-мая. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью «Украинской студии».

По его словам, в запланированном контрнаступлении задействуют немецкие танки Leopard после соответствующего решения Генштаба.

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«Оно (контрнаступление — прим. ред.) уже планируется по нескольким направлениям. Важно определить наиболее подходящий момент», — высказался он.

Резников пояснил, что атака зависит от погодных условий. Весной почва на территории действия киевского режима вязкая, поэтому ВСУ могут использовать только гусеничные машины.

«Думаю, танки Leopard появятся на поле боя в апреле-мае», — добавил он.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уже говорил о том, что украинские подразделения запланировали несколько сценариев контрнаступления в регионе. В частности, ВСУ собираются провести сухопутную операцию и форсировать Днепр.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что противник перебрасывает к линии фронта резервы, в том числе прошедших обучение за рубежом.

Специальный советник главкома ВСУ Валерия Залужного из США Дэн Райс заявил, что готовящееся весной контрнаступление ВСУ будет мощным. По его словам, атака «шокирует весь мир».