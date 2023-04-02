Мир 02 апреля 2023, 12:16 Украину предупредили о возможном отказе Запада от военной помощи AP: Запад прекратит помогать Украине при отсутствии прогресса с предоставленным оружием U.S. Department of Defense

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Западные страны откажутся от поддержки Украины, если боевики ВСУ не смогут добиться существенного прогресса на фронте с предоставленным им вооружением. Об этом сообщило агентство Associated Press.

«Отсутствие больших успехов ВСУ в боевых действиях может стать фактором, при котором Запад откажется в будущем серьезно помогать Украине», — написал обозреватель Барри Хэнтон.

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Также он выразил уверенность, что Украине придется провести целую серию полномасштабных контрнаступлений, чтобы подготовить для себя удобные переговорные условия.

«Однако поражение Украины понесет собой очень серьезные последствия, потому что текущее понимание системы безопасности в Европе просто исчезнет», — добавил журналист.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США 3 апреля предоставят Украине новый пакет военной помощи на 2,6 миллиарда долларов, в который войдут зенитно-ракетные комплексы NASAMS, боеприпасы для танков, авиации, радары ПВО и противотанковые ракеты.