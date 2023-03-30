Мир 30 марта 2023, 18:34 США предоставили Украине 400 миллионов долларов на восстановление энергосистемы USAID: США передали Украине 400 миллионов долларов на восстановление энергосистемы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американские власти передали Украине 400 миллионов долларов на восстановление энергетической системы страны. Об этом сообщила пресс-служба Агентства США по международному развитию (USAID).

«Правительство предоставило Украине через USAID 400 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи на зимний период», — сообщили в агентстве.

Реклама

Уточняется, что в пакет помощи вошли средства поддержки пунктов обогрева, электрогенераторы и оборудование для ремонта энергосистем.

Представитель американского конгресса Майкл Маккол заявлял, что Украина получает только около 20% от всей финансовой поддержки со стороны США. По его словам, примерно 60% средств ассигнуют американским рабочим и войскам, а также на модернизацию запасов военной техники и оружия.

Общий объем финансовой поддержки Украины со стороны США после начала специальной операции превысил 33 миллиарда долларов.