Деньги 21 марта 2023, 05:07 Объем военной помощи Украине за время работы Байдена перевалил за $33 млрд Пентагон: объем военной помощи Киеву за время работы Байдена достиг $33 млрд РИА «Новости»

Читать 360tv в

Военная помощь Соединенных штатов Украине превысила 33 миллиарда долларов с начала работы нынешней администрации во главе с президентом Джо Байденом. Об этом сообщили в заявлении Пентагона.

«Совокупно США выделили более чем 33,2 миллиарда долларов военной помощи Украине с начала администрации Байдена», — прописано в тексте документа.

Реклама

Между тем, Вашингтон выделил Киеву более 32,5 миллиарда долларов с момента начала спецоперации России.

Реклама

В понедельник, 20 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 350 миллионов долларов. Туда включены боеприпасы для HIMARS и Bradley, артиллерийские снаряды, ракеты HARM, противотанковые боеприпасы, речные катера и другое оборудование. Сроки этой поставки пока неизвестны.

В конце февраля 2023 года Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия киевскому режиму. Российские дипломаты призвали Вашингтон прекратить эскалацию конфликта.