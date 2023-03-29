Мир 29 марта 2023, 18:39 Конгрессмен назвал реальный объем прямой финансовой помощи США Украине Конгрессмен Маккол: только 20% финансовой помощи США идет напрямую властям Украины Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Украинское правительство получает только 20% финансовой поддержки США, еще примерно 60% отходит американской стороне, заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол. Такие данные он привел, комментируя выделение Украине четырех дополнительных пакетов помощи, сообщил ТАСС.

Из выделенных 113 миллиардов долларов, по словам Маккола, примерно 60% ассигнуются войскам США, американским рабочим, идут на модернизацию запасов оружия и военной техники Соединенных Штатов.

Реклама

«В реальности только 20% финансирования идет непосредственно украинскому правительству», — заявил председатель комитета.

Маккол пояснил, что этот объем средств власти Украины получают в форме прямой бюджетной поддержки.

Ранее стало известно, что власти Канады собираются предоставить украинскому правительству кредит по линии МВФ на сумму 2,45 миллиарда канадских долларов (примерно 1,8 миллиарда долларов США).