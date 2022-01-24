США повысят готовность войск в стране и за рубежом

Около 8,5 тысячи военнослужащих Пентагон привел в состояние повышенной готовности к переброске в Европу. Это решение приняли на фоне кризисной ситуации вокруг Украины. Однако распоряжений об их отправке пока не поступало, сообщил официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби.

«Министр обороны Остин привел ряд воинских частей на территории США в состояние повышенной готовности к развертыванию… Их численность достигает 8,5 тысячи», — сказал Кирби.

Он также добавил, что решений относительно их развертывания в настоящий момент не принято. Кроме того, Кирби рассказал. что решение о повышении готовности было принято относительно частей, дислоцированных за пределами США.

Ранее западные СМИ неоднократно заявляли о возможном военном вторжении России на Украину, российская сторона категорически опровергает эту возможность.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со стороны России нет военной эскалации в отношении Украины.