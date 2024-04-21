21 апреля 2024, 15:40
США поставят Украине боеприпасы за несколько дней — Пентагон
Пентагон: США передадут Украине боеприпасы в течение нескольких дней
Соединенные Штаты смогут отправить украинской армии боеприпасы в ближайшее время после принятия закона о военной помощи. Об этом сообщил New York Times представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.
«У нас очень надежная логистика <…>. Можем осуществить переброску в течение нескольких дней», — сказал он.
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Генерал уточнил, что боеприпасы для ВСУ доставят по железной дороге.
Накануне палата представителей конгресса США одобрила законопроект, связанный с доппомощью Украине на 61 миллиард долларов. Документ рассмотрят в сенате.
Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что деньги США не принесут желаемых результатов ВСУ на фронте.
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