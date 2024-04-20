Мир 20 апреля 2024, 21:45 Конгресс США одобрил поставку Украине ракет ATACMS Палата представителей США приняла проект помощи Украине на 61 миллиард долларов Pixabay

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Палата представителей конгресса США на внеплановой сессии приняла закон о дополнительной помощи Украине на 61 миллиард долларов. Документ направят на рассмотрение в сенат.

Законопроект поддержали 311 членов палаты представителей, против высказались 112 конгрессменов. Согласно документу, администрация президента США должна предоставить Украине ракеты ATACMS.

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Конгресс согласовал дополнительную помощь почти на 61 миллиард долларов, из них 23 миллиарда долларов пойдет на восполнение арсеналов США.

Спикер палаты Майк Джонсон накануне заявил, что этот законопроект «наилучший продукт из возможных в текущих обстоятельствах». Он признал, что проект не идеален.

Безвозмездно Украине больше ничего давать не хотят. Согласно документы, средства дополнительной помощи предоставят в кредит.