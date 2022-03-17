США поставят на Украину передовые ракеты Switchblade

Украина в рамках пакета военной помощи от США получит передовые управляемые ракеты Switchblade. Об этом сообщил телеканал CNN.

Американские инструкторы в дистанционном формате обучат ВСУ правильно использовать боеприпасы. Эти американские ракеты делятся на два вида: Switchblade 600 и Switchblade 300. Первый предназначен для уничтожения бронированной техники, а второй — для нанесения высокоточных ударов по личному составу.

Это вооружение способно достигать цели на дистанции в несколько десятков километров, а также кружить над ними, пока не появится возможность атаковать.

Накануне президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине оборонной помощи объемом миллиард долларов. В поставки войдут переносные противотанковые комплексы, системы противовоздушной обороны, беспилотные средства, стрелковое оружие и боеприпасы.

Специальная операция РФ на Украине продолжается 22-й день. Президент Владимир Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.