Спецоперация на Украине, день 22-й. Онлайн

Спецоперация России на Украине продолжается уже 22-й день. «360» следит за главными событиями в режиме онлайн.

09:18 ❗️ Войска Украины утром 17 марта обстреляли Донецк, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

08:25 ВСУ утром 17 марта обстреляли населенный пункт Кременец в ДНР. Такое заявление сделали в представительстве республики в СЦКК.

08:00 МЧС доставило в Донбасс и отдельные районы Украины более двух тысяч тонн гуманитарной помощи за последние недели.

07:30 Вооруженные формирования Украины за ночь шесть раз обстреляли территорию ЛНР. Огонь велся по четырем населенным пунктам республики, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

06:00 Еще 13 автобусов с примерно 300 беженцами из Мариуполя прибыли на границу России в Ростовской области, сообщили в Минобороны РФ.