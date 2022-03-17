Спецоперация на Украине, день 22-й. Онлайн
Спецоперация России на Украине продолжается уже 22-й день. «360» следит за главными событиями в режиме онлайн.
09:18 ❗️ Войска Украины утром 17 марта обстреляли Донецк, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.
08:25 ВСУ утром 17 марта обстреляли населенный пункт Кременец в ДНР. Такое заявление сделали в представительстве республики в СЦКК.
08:00 МЧС доставило в Донбасс и отдельные районы Украины более двух тысяч тонн гуманитарной помощи за последние недели.
07:30 Вооруженные формирования Украины за ночь шесть раз обстреляли территорию ЛНР. Огонь велся по четырем населенным пунктам республики, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
06:00 Еще 13 автобусов с примерно 300 беженцами из Мариуполя прибыли на границу России в Ростовской области, сообщили в Минобороны РФ.