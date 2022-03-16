США выделят один миллиард долларов Украине на оборонную помощь

США увеличат объем финансирования обороны Украины до одного миллиарда долларов на этой неделе. С таким заявлением выступил американский президент Джо Байден. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден подчеркнул, что готовится поставлять еще больше оружия Украине, увеличив объем средств на 800 миллионов долларов. По итогам этой недели объем финансирования вооружения составит один миллиард долларов.

«Американцы ответили на просьбу президента Зеленского о большей помощи и большем количестве оружия для Украины в качестве средства защиты», — заявил Байден.

В новые поставки войдут 800 систем противовоздушной обороны, которые Украине передаст Пентагон. Кроме того, Киев получит девять тысяч переносных противотанковых комплексов, семь тысяч единиц стрелкового оружия, беспилотники и 20 миллионов единиц боеприпасов.

Он подчеркнул, что США не намерены вмешиваться в конфликт, но продолжат оказывать помощь Украине сколько потребуется.

Накануне президент США Джо Байден подписал годовой бюджет, в котором предусмотрено выделение 13,6 миллиардов долларов на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине.