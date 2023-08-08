08 августа 2023, 06:15
США посоветовали ради мира в Закавказье не вмешиваться в отношения России с Грузией
Посол Антонов призвал США не пытаться сорвать налаживающиеся связи между Россией и Грузией
Ради стабильности в Закавказье США следует остановить санкционное давление на Россию, прекратить мешать налаживанию ее связей с Грузией и заняться исполнением мер в рамках Международных женевских дискуссий. Посол Анатолий Антонов заявил об этом в Telegram-канале дипведомства.
Комментируя заявление Госдепа по поводу годовщины войны в Южной Осетии, он заявил, что ответственность за те события лежала на бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Повлияла и ошибочная политика Белого дома, ведь именно он, по словам Анатолия Антонова, привел к власти этого политика и до сих пор продолжил продвигать его интересы.
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«Если администрация действительно привержена обеспечению мира в регионе, то должна отказаться от обвинений и санкционных угроз в адрес России. Не пытаться сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией», — сказал дипломат.
Он призвал не нагнетать обстановку и озаботиться практической реализацией мер в рамках Международных женевских дискуссий по Закавказью, а именно подтолкнуть стороны к заключению соглашения о неприменении силы.
Грузия
Абхазия
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Россия
Южная Осетия
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