Мир 23 апреля 2024, 12:13 США после нового пакета помощи Украине потребуют от Европы больше денег Матвиенко: США потребуют от Европы больше денег на противостояние Украины с РФ U.S. Department of Defense

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Выделение нового пакета американской помощи Украине плохо скажется на странах Европы. США потребуют от союзников увеличить расходы, заявила РИА «Новости» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Сейчас они Европу вообще поставят на колени, будут требовать, чтобы они как можно больше давали средств на это безумное противостояние с их стороны», — сказала она.

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Россия, по словам Валентины Матвиенко, подготовилась к любому сценарию развития событий. По ее мнению, на Западе осознали это и очередным траншем лишь попытались затянуть конфликт.

Валентина Матвиенко назвала Европу вассалом США. По ее мнению, страны впали в оборонную, политическую и экономическую зависимость от заокеанского союзника. Спикер Совфеда заявила, что американские власти постараются усилить свое давление.

Палата представителей США одобрила выделение почти 61 миллиарда долларов Украине. Дипломат Джим Джатрас заявил «Известиям», что наибольшая часть денег достанется американским производителям боеприпасов.