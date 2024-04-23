Мир 23 апреля 2024, 09:06 «Просто раздавлена». Матвиенко назвала Европу полным вассалом США Матвиенко заявила, что США раздавили Европу и сделали своим вассалом РИА «Новости»

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Если раньше страны Европы зависели от США только в военном отношении, то теперь стали их полными вассалами. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об этом в интервью генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, сообщило РИА «Новости».

«Американцы просто положили Европу. Положили. И экономически, и политически. И Европа стала полным вассалом. Она и так была в сфере безопасности, обороны вассалом. А сейчас она просто раздавлена американцами», — сказала она.

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Валентина Матвиенко заявила, что цель США — снизить конкурентоспособность Европы еще сильнее. По ее словам, Штаты стремились «додушить» союзников.

Россия даст жесткий и адекватный ответ на изъятие своих зарубежных активов, предупредила спикер Совфеда. Она сообщила, что законопроект уже разработали. По словам Валентины Матвиенко, конфискация станет беспрецедентным и разрушительным шагом для мировой экономики.

Спикер Совфеда прокомментировала гибель военкора Семена Еремина в зоне СВО. Она назвала произошедшее целенаправленным подлым убийством. «Известия» сообщили, что он умер 19 апреля.