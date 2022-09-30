США попросят мировое сообщество не признавать референдумы на освобожденных территориях | 360°

Мир 30 сентября 2022, 18:12 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber США попросят мировое сообщество не признавать референдумы на освобожденных территориях Президент Байден: США начнут агитировать мировое сообщество не признавать референдумы Официальный сайт

Читать 360tv в

США начнут активную агитационную кампанию в мировом сообществе с призывом не признавать прошедшие референдумы на освобожденных территориях Украины. Об этом на брифинге заявил американский президент Джо Байден, написал ТАСС.

«США начнут агитацию в мировом сообществе, чтобы оно не признавало присоединение ряда регионов Украины к составу России», — заявил он.

Реклама

Байден подчеркнул, что американская администрация продолжит поддерживать военной помощью украинских военных и поощрять их попытки восстановить контроль над утраченными территориями.

Реклама

Кроме того, США введут санкционные ограничения против тех лиц, которые окажут экономическую или политическую поддержку присоединению к России, добавил Байден.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, подписал указы о приеме в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что отказывается от дальнейших переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

0 0 0 0 0 1