Мир 28 ноября 2022, 08:14 США помогли оружием Украине в ущерб Тайваню WSJ: конгрессмены США пожаловались на нехватку оружия для Тайваня из-за поставок Украине Викимедиа

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Военная помощь Украине помешала Белому дому вооружить Тайвань перед возможным конфликтом с Китаем. На это пожаловались члены федерального правительства и Конгресса США, написала газета The Wall Street Journal.

Вооружение Тайваня заложили в долгосрочную американскую стратегию помощи островному государству. Задолженность по поставкам менее чем за год увеличилась на четыре миллиарда, до 18,7 миллиарда. Зато Вооруженным силам Украины с февраля 2022 года передали оружие и технику на миллиарды долларов, сообщило издание.

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Тайвань недополучил, к примеру, 208 противотанковых комплексов Javelin из заказа 2015 года, 215 зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также некоторое количество самоходных гаубичных артиллерийских установок Paladin. Заместитель министра вооружений министерства национальной обороны Тайваня Ван Шин-Лун потребовал соблюсти график поставок, но ни в Пентагоне, ни в Госдепе его срыв официально не признали, добавили авторы статьи.

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Правительственная аудиторская комиссия связала проблему с перенаправлением военной помощи на Украину и пандемией. Однако пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх ответила, что Тайвань запросил новые образцы, с конвейера, а киевский режим получил технику и боеприпасы из действующего арсенала США.

В сентябре США пообещали произвести для Украины 1800 противотанковых ракетных комплексов Javelin, а в Мариуполе на территории освобожденного завода «Азовсталь» нашли кейсы от переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.