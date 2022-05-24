Тысячи патронов и уничтоженные ПЗРК Stinger. Что нашли на складе националистов на «Азовстали»

В подземельях «Азовстали», где скрывались участники запрещенного в России нацбатальона «Азов»*, обнаружили склад боеприпасов. В помещении были рассыпаны тысячи патронов, автоматные магазины, битые прицелы и мины.

Укрытие азовцев* изучили спецкорреспонденты kp.ru Дмитрий Стешин и Алексей Овчинников в сопровождении бойцов батальона «Восток».

На входе в подземелья они наткнулись на блокпост с креслами, где, вероятно, сидели дозорные, контролируя, кто спускается внутрь. Одно из помещений оказалось складом, где националисты хранили оружие. Боеприпасов здесь осталось немного, по углам стояли два пустых кейса от американских ПЗРК Stinger, которые, вероятно, азовцы* успели уничтожить. Здесь же на полу виден след от костра, в котором, по словам журналистов, были видны остатки этих устройств.

Группировка украинских боевиков была заблокирована на территории «Азовстали» с 21 апреля. Территорию комбината очистили 20 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ходе спецоперации 2439 нацистов «Азова»* и военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались в плен.

О полном освобождении комбината и Мариуполя министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.