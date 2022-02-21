Бывший сотрудник ЦРУ сравнил истерию из-за «вторжения» России на Украину с событиями Первой мировой войны

Нагнетание Соединенными Штатами истерии вокруг якобы вторжения России на Украину похожа на ситуацию перед Первой мировой войной. Тогда такой же дезинформацией занялись Британская и Германская империи. Об этом заявил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби в своей статье для журнала National Interest.

Он напомнил заявление главы Белого дома Джо Байдена о попытке России в ближайшие дни атаковать Украину. Доказательств этим словам нет.

По мнению Биби, Россия рассматривает размещение собственных войск у границ как способ помешать НАТО обосноваться около себя, США же видят в этом угрозу. Эксперт посчитал, что эта ситуация напоминает заявление экс-президента Соединенных Штатов Теодора Рузвельта от 1904 года.

«Кайзер Вильгельм II считает, что англичане планируют напасть на него и уничтожить его флот. На самом деле англичане не питают таких намерений, но сами панически боятся, что кайзер тайно намеревается уничтожить их флот и стереть Британскую империю с лица Земли». Как заметил он, „это был наиболее забавный случай, когда взаимное недоверие и страх привели два народа на грань войны“», — привел цитату политика Биби.

Экс-аналитик заявил, что страх и недоверие, которые отравляют современные отношения Запада и России, ведут к катастрофе.

Нам следует задуматься о некоторых реалиях с критической точки зрения», — заключил он.

Запад уже несколько месяцев говорит о том, что Россия готовится напасть на Украину. Российская сторона не раз опровергла подобные заявления. Кремль считает, что подобные слухи Запад использует как предлог для размещения войск НАТО около российских границ.

Тем временем ситуация в Донбассе действительно накалилась. В конце прошлой недели в самопровозглашенных ЛНР и ДНР заявили, что их обстреляли украинские военные. Утром стало известно о гибели двух человек в ДНР.