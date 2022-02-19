Байден подтвердил свое заявление о попытке России «атаковать» Украину в ближайшие дни

США считают, что Россия в ближайшие дни «попытается атаковать» Украину. С таким заявлением выступил американский президент Дждо Байден в ходе обращения по ситуации вокруг Украины.

Трансляция обращения американского лидера ведется на Youtube-канале Белого дома.

«У нас есть основания считать, что российские силы планируют атаковать Украину в предстоящую неделю, предстоящие дни», — заявил Байден.

Доказательств таких намерений со стороны России глава Белого дома не привел.

Также Байден заявил, что не считает, что российский президент Владимир Путин «хотя бы отдаленно» рассматривает возможность применения ядерного оружия.

«Я не думаю, что он отдаленно рассматривает использование ядерного оружия», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов после сделанного заявления о ситуации вокруг Украины.

В нарушении режима прекращения огня в Донбассе Байден обвинил самопровозглашенные ДНР и ЛНР. По его мнению, такими действиями пытаются спровоцировать Украину. Американский лидер отметил, что в случае «вторжения» США не будут отправлять свою армию на Украину.

Ситуация в Донбассе накануне обострилась. С территории непризнанных ДНР и ЛНР в Ростовскую область потянулись беженцы. Вечером 18 февраля в Донецке прогремел взрыв. «360» ведет трансляцию событий, которые сейчас происходят в самопровозглашенных республиках.