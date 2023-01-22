Мир 22 января 2023, 18:53 США подготовили ограничения на продукты нефтепереработки из России Минфин США заявил о подготовке к введению ограничений на нефтепродукты из России РИА «Новости»

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Ограничения на продажу российской нефти могут распространить и на продукты нефтепереработки. Таким заявлением поделилась глава Минфина США Джанет Йеллен, сообщило агентство Bloomberg.

По словам американского министра, запрет могут официально ввести уже в феврале, но это будет «более сложной» задачей.

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«Мы очень внимательно изучили эти рынки и верим, что выйдем с набором ограничений, которые позволят достичь тех же целей, которых мы достигли с нефтью», — отметила она.

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Ранее американский Минфин сообщил, что США вместе со своими западными союзниками планируют провести в марте оценку соответствия текущим рыночным условиям ценового потолка на нефть из России.

На сегодняшний день потолок на экспортируемую морским путем нефть, который ввели в декабре 2022 года, составляет 60 долларов за баррель. Ревизия уровня ценового потолка на нефть позволит коалиции принять в расчет развитие ситуации на глобальных рынках.

США и страны Запада пришли к решению установить два ценовых потолков на российские нефтепродукты. Первый коснется продукции, которая обычно торгуется с надбавкой по отношению к сырой нефти. Второй введут для продуктов, торгующихся к ней со скидкой.